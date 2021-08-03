Аллергическая реакция летом чаще всего возникает на цветение злаковых и сорных трав. Самый распространенный аллерген в Украине — это амброзия и грибки, считает врач-аллерголог Анастасия Левченко.

Страдают люди также от реакции на укусы насекомых. Пищевая аллергия чаще возникает на морепродукты, рыбу. А все потому, что ими мы лакомимся в основном на отдыхе: на море или за границей.

Что делать, если аллергия началась в отпуске.

— Если контролировать аллергию течение года, то это обезопасит вас от сюрпризов в отпуске, — говорит врач. — Аллергикам, и не только им, нужно иметь с собой в аптечке антигистаминные препараты второго поколения. Они безопасны и эффективны.

Врач советует, что препараты перед отпуском лучше подбирать с лечащим врачом, семейным врачом, терапевтом или аллергологом. Тогда будет меньше шансов получить неприятности вдали от дома.

— В отпуске также нужно быть осторожными с новой пищей, — говорит Анастасия Левченко. — Я не советую жестко себя ограничивать, но не стоит есть в один день деликатесные и экзотические продукты. Можно лакомиться клубникой, шоколадом и всем, что хотите, но небольшим порциями.

Если в анамнезе когда-нибудь были отеки Квинке, анафилактический шок или острые пищевые аллергии, то врач советует своим пациентам и всем остальным тоже иметь адреналиновую ручку (автоинъектор), чтобы при необходимости быстро ввести лекарство.

Почти каждый пятый украинец имеет предрасположенность к аллергии на амброзию. В ближайшие 20 лет количество таких людей может удвоиться. Это связано с изменением климата, ведь становится жарче, а такие условия способствуют разрастанию этого растения.