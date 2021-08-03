В Черниговской области 2-летний ребенок умер от ожогов кожи

На Черниговщине в результате сильных ожогов кипятком умерла 2-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Об инциденте сотрудники полиции узнали 2 августа, они получили информацию от медиков. Специалисты сообщили о смерти ребенка из села Григоровка Бахмачской городской общины.

Ребенок случайно задел и перевернул ведро с кипятком на себя и получил ожоги еще 19 июля. Но родители долго не обращались за помощью к врачам.

По словам пресс-секретаря полиции области Натальи Слабеняк, семья не находилась на учете социальных служб. Сейчас выясняются все обстоятельства.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по части 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

Родители не обратились к врачам: на Черниговщине от ожогов умерла 2-летняя девочка / 2 фотографии

В Украине ежегодно около 10 тыс. детей попадают в больницы с ожогами. Из них 25-40 людей погибает вследствие ожогов. По частоте ожоговые травмы занимают второе место среди детского травматизма, однако по тяжести клинического течения, сложности лечения, стоимости и последствиям – являются одними из самых сложных.

Первая помощь в случае ожогов

Первая помощь в случае ожогов должна быть правильной и своевременной, чтобы избежать проблем со здоровьем в будущем.

В случае ожога кипятком важно прекратить контакт с жидкостью. Далее нужно охладить рану, держать около 15 минут, а то и больше под проточной водой. Если нет возможности поливать рану. Пострадавшему дать много воды, при необходимости – обезболивающее. Затем вызвать скорую.

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