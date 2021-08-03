Ученые прогнозируют, что в ближайшие 10 лет в мире будет рождаться больше мальчиков, чем девочек.

Это связано с тем, что сейчас существует тенденция предпочтения потомства мужского пола. Кроме того, количество абортов по половому признаку растет в течение последних 40 лет в странах Юго-Восточной Европы, в Южной и Восточной Азии.

Ученые прогнозируют, что вскоре будет фиксироваться избыток молодых мужчин. А это чревато учащением случаев антиобщественного поведения и насилия.

Такие выводы международная группа исследователей сделала после анализа данных о более чем 3 млрд рождений за последние 50 лет. Они сосредоточили свое внимание на странах, где соотношение мужчин и женщин увеличилось с 1970 года, и на тех государствах, где это соотношение могло увеличиться из-за социальных или культурных тенденций.

В результате, ученые смоделировали два сценария.

В первом сценарии — к 2030 году в странах будет наблюдаться нехватка количества рожденных девочек на 4,7 млн, во втором — это число подскочило до более чем 22 млн во всем мире к 2100 году.

ООН определяет практику выбора пола как негативную, которая может помешать дальнейшему развитию человечества.

Источник: AFP