Арбуз — полезная ягода. Она избавляет организм от токсинов, помогает работать почкам, а на арбузной диете многие даже стараются похудеть.

Насколько полезен арбуз, можно судить, посмотрев его химический состав. Тот факт, что калия в нем 112 мг на 100 г, говорит о пользе арбуза для сердца.

Но не только сердце скажет вам спасибо за арбузные дни. Витамин В9 (фолиевая кислота), содержащийся в арбузах, благотворно влияет на работу мозга и центральной нервной системы. Особенно он важен для выработки нейромедиаторов – веществ, отвечающих за обмен импульсами между нервными клетками.

Арбуз расслабляет стенки сосудов, снижая артериальное давление. Поэтому для гипертоников арбузный сезон – раздолье. Можно со вкусом оздоровиться.

Благодаря большому количеству магния арбуз снижает риск возникновения остеопороза, улучшает усвоение кальция. А это еще означает, что риск возникновения камней в почках также снижается.

— Однако если в почках уже образовался песок, то при большом количестве арбузного сока он начнет выходить, — предостерегает врач-диетолог Борис Скачко.

Это может сопровождаться болезненными ощущениями.

Арбузная диета

— С помощью арбуза можно снизить вес на некоторое время, – утверждает врач-диетолог Борис Скачко. – Но радикально похудеть сложно. Потому что один только арбуз не может повлиять на обмен веществ.

Более того, при резком снижении каллоража организм испытает стресс, а при возвращении после диеты к обычному питанию — начнет накапливать запасы, и вес не только вернется, но и увеличится.

Если вас не пугает перспектива снова потолстеть, то изучите варианты арбузной диеты, при которых можно сбросить от 3 до 5 кг за неделю.

Арбузный разгрузочный день

Начинайте с одного арбузного дня. Не ешьте ничего кроме арбуза с утра до вечера. Уже на утро следующего дня вы почувствуете облегчение в теле.

Если вас это вдохновило и вы намерены продолжить сбрасывать вес при помощи арбузов, то через несколько дней снова устройте арбузный день.

Затем – два, три. Так, постепенно снижая количество других продуктов, вы приучите организм к малому количеству пищи.

И только после этого переходите к семидневной программе, когда кроме арбуза ничего не нужно есть.

Семь дней на арбузах

Обычно за день нужно съесть несколько килограммов арбузной мякоти: по 1 кг на 10 кг веса. То есть, при весе в 80 кг, вам нужен один восьмикилограммовый арбуз на день. Его следует разделить на несколько приемов.

Арбузная диета – монодиета. При ней организм будет не только терять калории, но и недополучать многие полезные вещества. Будьте готовы к обострению хронических заболеваний.

В первую очередь это касается почек. То, что они промоются, – хорошо. Но если у вас есть камни — это опасно.

— Камень от движения большого количества жидкости может сдвинуться и перекрыть мочеточник, — говорит диетолог. – Перекрыв проток моче, можно навсегда нарушить работу почки.

Чтобы камешки не двигались, доктор советует во время арбузной диеты на всякий случай не заниматься такими видами физической активности, как бег, прыжки, верховая езда.

При том, что вы будете питаться в основном соком, не забывайте о воде. Ее по-прежнему нужно выпивать до 1,5 л в день.

Существует еще один вариант арбузной диеты. Когда с арбузом разрешено есть хлеб. Но хлеб и похудение – взаимоисключающие вещи. Эффект будет минимальным. А если убрать его из рациона, то получится первый вариант – монодиета.

Можно сочетать арбуз с белковыми продуктами, но к такому варианту лучше приступать после консультации с врачом и обследования.

Арбузы богаты ликопеном, который обладает антиоксидантными, онкопротекторными и противовоспалительными свойствами, уменьшает риск тромбообразования. В Минздраве Украины рассказали, чем полезны арбузы и при каких условиях следует ограничить их употребление.