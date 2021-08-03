Канадский врач-репродуктолог Норман Барвин заплатит более 13 млн канадских долларов компенсации 226 жертвам своих действий. Минимум 17 детей были зачаты его спермой, другие — с применением спермы незнакомых мужчин. Ни женщины, ни их мужья не знали, что произошло.

Такое происходит впервые, и впервые также врач решил заплатить компенсацию пострадавшим.

Ребекка Диксон узнала, что доктор Норман Барвин был ее генетическим отцом, после тестирования ДНК. Расследование было начато после того, как взрослая Диксон заболела целиакией — состояние, которого никто из ее семьи не имел.

Судебный иск — первый в своем роде с участием врача по фертильности, который использовал собственную сперму для оплодотворения ничего не подозревающих пациентов.

Доктор также в десятках случаев использовал некорректную сперму, вследствие чего дети не знали, кто их биологические родители, а бывшие пациенты не знали, использовалась ли их сперма для зачатия других детей.

За этим делом следили люди во всем мире. Сейчас в судебном процессе принимают участие 226 человек. 100 из этих жертв — дети, которые были зачаты, когда их родители обращались за помощью к Барвину. Согласно генетическим исследованиям, 17 из этих детей, известных как младенцы Барвина, были зачаты с использованием собственной спермы врача.

— Большинство остальных детей не знают, кто их родители. В обоих случаях ситуация ухудшила семейные отношения, — сказал адвокат пострадавшей стороны Петер Кронин.

Часть урегулирования конфликта включает создание частного банка ДНК для бывших пациентов Барвина, чтобы потенциально определить, есть ли совпадения ДНК с другими, и установить связи.

Когда-то врач Барвин был уважаемым человеком и даже награжден орденом Канады. Но в 2019 году Колледж врачей и хирургов Онтарио отозвал его лицензию, оштрафовал на 10 тыс. долларов и сделал выговор, заявив, что его действия оставят пятно на профессии, а семьи будут терпеть последствия его отвратительных действий бесконечно долго.

Дисциплинарный колледж критиковали за то, что он не отозвал его лицензию десятилетиями раньше, когда были представлены первые жалобы.

Ребекка Диксон узнала, что доктор Норман Барвин был ее генетическим отцом, после тестирования ДНК. Было начато расследование. Но только после того, как 31-летняя Диксон и ее родители Давина и Даниэль встретились с адвокатами, чтобы начать судебный процесс в 2016 году, они начали понимать весь масштаб действий Барвина.

Диксоны стали пациентами Барвина в 1989 году. Когда год спустя родилась Ребекка, они считали, что она была зачата с использованием спермы отца.

Но когда у Ребекки, которая физически не была похожа на своих родителей, в молодом возрасте развилась целиакия — состояние, которого не было ни кого в ее семье, Диксоны стали задавать вопросы. В конце концов, они стали представителями истцов в групповом иске.

Другая женщина из Оттавы, Кэт Палмер, родители которой также были пациентами Барвина, убедила его провести ДНК-тест. Этот тест доказал, что он был биологическим отцом Палмер. А ее родители считали, что был использован неизвестный донор спермы.

— Вряд ли мы когда-нибудь сможем оставить это в прошлом, — сказала Ребекка Диксон. — Но завершение юридического процесса позволит людям хотя бы немного примириться с ситуацией.

Врач, которому сейчас 82 года, отклоняет любые обвинения и отрицает все требования, изложенные в иске.

Источник: Ottawa-Citizen.