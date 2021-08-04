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Факты / Lifestyle / Здоровье
Дмитро Кудрявцев |

Только в двух случаях: Шкарлет назвал условия для возобновления дистанционки

освіта в україні

Ситуация с заболеваемостью в Украине все еще не дошла до необходимости того, чтобы нужно было возвращать детей на дистанционную форму обучения.

Такое мнение выразил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Он считает, что существует всего два сценария, согласно которым стоит возвращать дистанционную форму обучения. Среди них Шкарлет отметил рост респираторных заболеваний, фиксируемый, как правило, в межсезонье.

Кроме того, на такой сценарий может повлиять распространение штамма коронавируса Дельта, который уже повлиял на многие страны мира.

— Таким образом, вероятность возврата к дистанционной форме обучения всегда есть. Все зависит от нас, – подчеркнул Шкарлет.

По словам министра, если в Украине будет вакцинировано 80% сотрудников учебных заведений, школы смогут продолжить учиться в очном режиме, несмотря на введение желтой, оранжевой и красной зон.

Касательно вакцинации учителей к 1 сентября он отметил, что в Киевской области, на сегодняшний день, прививку сделали 90% педагогов.

Среди воспитателей детских садов и сотрудников внешкольного образования – 31%. Однако эти показатели варьируются от того, в какой области проходит кампания иммунизации.

Источник: Слово и дело

Фото: Pexels

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