Только в двух случаях: Шкарлет назвал условия для возобновления дистанционки

Ситуация с заболеваемостью в Украине все еще не дошла до необходимости того, чтобы нужно было возвращать детей на дистанционную форму обучения.
Такое мнение выразил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
Он считает, что существует всего два сценария, согласно которым стоит возвращать дистанционную форму обучения. Среди них Шкарлет отметил рост респираторных заболеваний, фиксируемый, как правило, в межсезонье.
Кроме того, на такой сценарий может повлиять распространение штамма коронавируса Дельта, который уже повлиял на многие страны мира.
— Таким образом, вероятность возврата к дистанционной форме обучения всегда есть. Все зависит от нас, – подчеркнул Шкарлет.
По словам министра, если в Украине будет вакцинировано 80% сотрудников учебных заведений, школы смогут продолжить учиться в очном режиме, несмотря на введение желтой, оранжевой и красной зон.
Касательно вакцинации учителей к 1 сентября он отметил, что в Киевской области, на сегодняшний день, прививку сделали 90% педагогов.
Среди воспитателей детских садов и сотрудников внешкольного образования – 31%. Однако эти показатели варьируются от того, в какой области проходит кампания иммунизации.
Источник: Слово и дело