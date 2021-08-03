В Черновицкой области четыре ребенка от 12 лет получили прививку от коронавируса. Их вакцинировали препаратом Comirnaty производства Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщила координатор вакцинации на Буковине Оксана Знак в комментарии одному из изданий.

Первую дозу вакцины получил ребенок в Черновцах для пересечения границы на обучение. Также детей вакцинировали в Глыбоцком центре медико-санитарной помощи.

В то же время в пункте вакцинации для детей, который открыли в городской детской поликлинике, еще никого не прививали. По словам главного врача детской поликлиники Ивана Хорошенюка, они ожидают поставку препарата.

Недавно Министерство здравоохранения рекомендовало в отдельных случаях вакцинировать детей от 12 лет против коронавируса. Для прививки используют препарат от Pfizer/BioNTech.

Решение приняли учитывая имеющиеся научные исследования, рекомендации Всемирной организации здравоохранения и соответствующие изменения в инструкции вакцины от компании.

Источник: Суспільне