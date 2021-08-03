Во Львовской области у девяти больных подозревают штамм Дельта. Сейчас ждут результатов исследований образцов, которые были отправлены в Киев, сообщила на брифинге руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Наталья Иванченко.

Недавно на Львовщине у трех человек штамм Дельта был подтвержден. Двое жителей области накануне находились в Великобритании, еще один приехал из России. Все трое уже выписаны из больницы и находятся на амбулаторном лечении.

Еще у девяти пациентов подозревают этот штамм. Их образцы отправлены в Центр общественного здоровья.

— Эти результаты мы ждем из Центра общественного здоровья, — отметила Наталья Иванченко. — Люди, у которых подозревают коронавирус, прибыли или из Индии, или из России. Однако сегодня есть случаи выявления штамма Дельта в Турции, США. Поэтому есть основания подозревать штамм коронавируса Дельта у лиц, прибывающих из этих стран, и имеющих симптомы ОРВИ.

Между прочим, с 5 августа вступают в действие новые правила пересечения границы.

— В условиях опасности возникновения следующей волны коронавируса, вызванной штаммом Дельта, на сегодня единственными действенными инструментами защиты остаются: вакцинация, использование масок, социальная дистанция, и гигиена рук, — добавила Наталья Иванченко.

В целом по всей Украине минимум у 17 людей подтвердили инфицирование Дельтой, а в Киеве умер первый больной, имевший штамм Дельта.

Довольно сложной остается обстановка с коронавирусом и в столице. В Киеве растет количество новых случаев болезни. Город лидирует по темпам распространения вируса. Выявили в Киеве и более опасную мутацию вируса — штамм Дельта.

Источник: Львовский портал.