В Украине продолжает ухудшаться эпидситуация. Согласно обновленной информации Минздрава, данные уже пяти регионов не соответствуют требованиям зеленой зоны карантина.

По состоянию на 3 августа 2021 года уровень госпитализаций превышен в Закарпатской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областях.

На Закарпатье он уже третьи сутки подряд превышает норму, сейчас составляет 103,2%. Такая же тенденция наблюдается и в Ровенской области, уровень госпитализаций — 92,3%.

Тернопольская область демонстрирует наихудший показатель — 136,4%.

Сложная ситуация и в Хмельницкой и Черкасской областях, уровень госпитализаций — 59,3% и 55,6% соответственно.

В то же время нормой является, когда общее количество госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на коронавирус — не более 50%.

Несмотря на такие показатели, все регионы Украины пока находятся в зеленой зоне карантина, ни один из них не перешел в другой уровень епидопасности.

Хотя по состоянию на 3 августа в стране зафиксировали резкий скачок уровня заболеваемости, за сутки обнаружили 827 больных коронавирусом, что значительно больше, чем днем ​​ранее.