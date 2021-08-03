В Украине в течение ближайших двух недель может начаться вспышка коронавируса. Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко во время онлайн-презентации анализа ситуации с распространением Covid-19 3 августа.

По его словам, риск быстрой вспышки в Украине еженедельно увеличивается. Несмотря на то, что ситуация остается контролируемой и медицинская система не перегружена (койки с кислородом загружены на 9%, реанимационные — на 12%), вспышка может быть в течение ближайших двух недель. Это возможно из-за роста заболеваемости в мире.

— 20 из 25 регионов Украины “растут”, но мы квалифицируем это как рост вверх по плато, это еще не вспышка. Вспышка может начаться в любом регионе. Вероятнее всего, она начнется в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской и Хмельницкой областях. Они дают более 50% всего роста госпитализаций в Украине, — отметил он.

Ганиченко добавил, что во всех регионах необходимо усилить систему обнаружения-изоляции контактных и аналитику на уровне объединенных территориальных общин. Также следует ускорить темпы вакцинации от коронавируса.

— Украина продолжает наращивать темпы вакцинации — текущие темпы превышают среднемировые и европейские. За неделю Украина вакцинирует 1,3% населения, — подытожил он.

Эксперты также прогнозируют, что в Украине в конце лета или начале осени карантин будет усилен. А отказаться от введения локдаунов в стране смогут только тогда, когда люди будут придерживаться элементарных правил поведения во время пандемии.