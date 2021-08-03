Японские ученые считают, что индийский штамм коронавируса (Дельта) провоцирует больше патогенных процессов в организме, чем другие варианты.

Специалисты из Токийского университета провели исследование и создали вирусы, несущие наиболее характерную для варианта Дельта мутацию P681R.

Во время заболевания коронавирусом происходит разрушение клеток, которые потом сливаются в единую массу. Во время эксперимента с участием грызунов ученые обнаружили образование большего количества подобной массы. Объем был больше в 2,7 раза, чем во время инфицирования другими штаммами.

Ученые считают, что это влияет на то, что у инфицированного индийским вариантом потом выявляют больше патологий.

Например, подопытные грызуны, зараженные мутацией, теряли в весе на 4,7-6,9% больше, чем животные с другими вариантами.

Индийский штамм коронавируса (Дельта) спровоцировал значительное ухудшение эпидситуации весной 2021 года в Индии. Там фиксировались большое количество новых случаев и повышение уровня летальности среди пациентов.

Сейчас вариант активно распространяется в странах, случаи уже были обнаружены и в Украине.

Источник: NHK, РБК-Украина