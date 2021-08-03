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Людмила Грубник |

Резкий скачок: в Украине за сутки выявили 827 случаев Covid-19

коронавірус

По состоянию на утро 3 августа 2021 года в Украине выявили 2 254 361 случай коронавируса. В стране фиксируется резкий скачок заболеваемости, за сутки — 827 новых больных.

Среди них — 68 детей и 26 медработников.

За время распространения вируса 52 981 украинец умер от болезни, за сутки — 26.

Выздоровели в целом 2 187 703 гражданина, в течение дня — 533 человека.

В Украине провели 11 424 130 ПЦР-тестов, в течение суток — 19 946.

Касательно регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Донецкой (65), Одесской (62) и Днепропетровской (53) областях.

Статистика:

  • Винницкая область — 32 случая;
  • Волынская область — 2 случая;
  • Днепропетровская область — 53 случая;
  • Донецкая область — 65 случаев;
  • Житомирская область — 14 случаев;
  • Закарпатская область — 5 случаев;
  • Запорожская область — 37 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 6 случаев;
  • Киевская область — 19 случаев;
  • Кировоградская область — 4 случая;
  • Луганская область — 47 случаев;
  • Львовская область — 48 случаев;
  • Николаевская область — 11 случаев;
  • Одесская область — 62 случая;
  • Полтавская область — 14 случаев;
  • Ровенская область — 15 случаев;
  • Сумская область — 24 случая;
  • Тернопольская область — 6 случаев;
  • Харьковская область — 49 случаев;
  • Херсонская область — 36 случаев;
  • Хмельницкая область — 18 случаев;
  • Черкасская область — 32 случая;
  • Черновицкая область — 13 случаев;
  • Черниговская область — 17 случаев.

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Согласно статистике коронавируса по состоянию на 2 августа 2021 года, в Украине подтвердили 2 253 534 случая коронавируса, суточный прирост — 265 новых больных.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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