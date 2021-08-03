По состоянию на утро 3 августа 2021 года в Украине выявили 2 254 361 случай коронавируса. В стране фиксируется резкий скачок заболеваемости, за сутки — 827 новых больных.

Среди них — 68 детей и 26 медработников.

За время распространения вируса 52 981 украинец умер от болезни, за сутки — 26.

Выздоровели в целом 2 187 703 гражданина, в течение дня — 533 человека.

В Украине провели 11 424 130 ПЦР-тестов, в течение суток — 19 946.

Касательно регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Донецкой (65), Одесской (62) и Днепропетровской (53) областях.

Статистика:

Винницкая область — 32 случая;

Волынская область — 2 случая;

Днепропетровская область — 53 случая;

Донецкая область — 65 случаев;

Житомирская область — 14 случаев;

Закарпатская область — 5 случаев;

Запорожская область — 37 случаев;

Ивано-Франковская область — 6 случаев;

Киевская область — 19 случаев;

Кировоградская область — 4 случая;

Луганская область — 47 случаев;

Львовская область — 48 случаев;

Николаевская область — 11 случаев;

Одесская область — 62 случая;

Полтавская область — 14 случаев;

Ровенская область — 15 случаев;

Сумская область — 24 случая;

Тернопольская область — 6 случаев;

Харьковская область — 49 случаев;

Херсонская область — 36 случаев;

Хмельницкая область — 18 случаев;

Черкасская область — 32 случая;

Черновицкая область — 13 случаев;

Черниговская область — 17 случаев.

Согласно статистике коронавируса по состоянию на 2 августа 2021 года, в Украине подтвердили 2 253 534 случая коронавируса, суточный прирост — 265 новых больных.