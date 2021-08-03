По состоянию на утро 3 августа 2021 года в Украине выявили 2 254 361 случай коронавируса. В стране фиксируется резкий скачок заболеваемости, за сутки — 827 новых больных.
Среди них — 68 детей и 26 медработников.
За время распространения вируса 52 981 украинец умер от болезни, за сутки — 26.
Выздоровели в целом 2 187 703 гражданина, в течение дня — 533 человека.
В Украине провели 11 424 130 ПЦР-тестов, в течение суток — 19 946.
Касательно регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Донецкой (65), Одесской (62) и Днепропетровской (53) областях.
Статистика:
- Винницкая область — 32 случая;
- Волынская область — 2 случая;
- Днепропетровская область — 53 случая;
- Донецкая область — 65 случаев;
- Житомирская область — 14 случаев;
- Закарпатская область — 5 случаев;
- Запорожская область — 37 случаев;
- Ивано-Франковская область — 6 случаев;
- Киевская область — 19 случаев;
- Кировоградская область — 4 случая;
- Луганская область — 47 случаев;
- Львовская область — 48 случаев;
- Николаевская область — 11 случаев;
- Одесская область — 62 случая;
- Полтавская область — 14 случаев;
- Ровенская область — 15 случаев;
- Сумская область — 24 случая;
- Тернопольская область — 6 случаев;
- Харьковская область — 49 случаев;
- Херсонская область — 36 случаев;
- Хмельницкая область — 18 случаев;
- Черкасская область — 32 случая;
- Черновицкая область — 13 случаев;
- Черниговская область — 17 случаев.
Согласно статистике коронавируса по состоянию на 2 августа 2021 года, в Украине подтвердили 2 253 534 случая коронавируса, суточный прирост — 265 новых больных.