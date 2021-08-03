После инфицирования коронавирусом увеличивается риск инфаркта миокарда и ишемического инсульта.

Об этом сообщили ученые из шведского Университета Умео.

Они провели исследование, в котором приняли участие более 86 тыс. человек. Ученые отмечали частоту таких осложнений у пациентов с коронавирусом в период с 1 февраля по 14 сентября 2020 года.

Согласно результатам, болезнь увеличивала риск острого инфаркта миокарда и инсульта в первые две недели после заболевания примерно в три раза.

Вместе с тем такая зависимость сохранялась даже с учетом сопутствующих заболеваний и других факторов, например, возраст и пол больных.

Нередко у людей, которых переболели коронавирусом, фиксируются осложнения. Болезнь может негативно отразиться как на физическом, так и на психическом состоянии человека.

Например, те, кто выздоровел, жалуются на быструю утомляемость, проблемы со сном, повышенный уровень тревожности. В случае значительного ухудшения состояния специалисты советуют обращаться к врачу. Это может помочь избежать более серьезных проблем со здоровьем в дальнейшем.

Источник: The Lancet