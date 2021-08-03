Карантин в Украине и мире, главные новости о коронавирусе за 3 августа 2021

По состоянию на 3 августа в мире зафиксировали 199,8 млн случаев коронавирусной болезни. Умерли за все время пандемии в мире 4,2 млн человек. В Украине резко увеличилось количество больных Covid-19 в сутки. Также есть вероятность, что осенью карантин будет усилен.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 3 августа зафиксировали 827 новых случаев коронавируса. От осложнений, которые вызвала болезнь, за последние 24 часа умерли 26 человек. Побороть болезнь удалось 533 пациентам.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (65), Одесской (62) и Днепропетровской (53) областях.

По словам нардепа от Слуги народа Александра Качура, вполне возможно, что в конце лета или начале осени карантин в Украине будет усилен. Отказаться же от введения локдаунов страна сможет лишь тогда, когда население будет придерживаться элементарных правил поведения во время пандемии.

Во Львовской области у девяти больных подозревают штамм Дельта. Сейчас врачи ждут результатов исследований образцов, которые отправили в Киев.

Коронавирус в мире

Наибольшее количество новых случаев коронавируса зафиксировали в США (56 тыс.), Иране (37 тыс.) и Индии (30 тыс.). Больше всего смертей от Covid-19 за сутки подтвердили в Индонезии, России и Бразилии.

В то же время в Европе больше всего Covid-больных в России, Великобритании и Испании. Украина по количеству случаев коронавируса за сутки в мире занимает 88-е место, а в Европе — 19-том.

Штамм Дельта в Украине и вакцинация детей в Германии: Covid-новости 3 августа / 2 фотографии

По словам руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко, в 9 из 15 крупных стран Европы с населением в более 10 млн человек продолжается вспышка коронавируса. А именно это — Испания, Великобритания, Франция, Нидерланды, Португалия, Греция, Россия, Бельгия, Италия.

В Грузии 3 августа сообщили о 4 827 новых заражений коронавирусом. Это третий самый высокий показатель за все время эпидемии. Сейчас в стране вакцинировано от Covid-19 лишь 4,3% населения страны.

В Германии разрешили вакцинацию детей и подростков от 12 лет препаратами от компаний Moderna и Biontech/Pfizer. Также особо уязвимые группы населения получат третью дозу вакцины против Covid-19.

В Китае проведут массовое тестирование населения в городе Ухань (провинция Хубэй) на возможное наличие коронавируса. Это связано с тем, что накануне в городе обнаружили семь случаев Covid-19.