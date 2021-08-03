В Польше ученые выяснили, почему люди склонны бояться вакцинации от коронавируса.

Специалисты университетов Ягеллонского, а также социальных и гуманитарных наук исследовали литературу об отношении людей к прививке, а затем провели опрос 492 граждан. Все респонденты сомневались, делать ли им укол.

Во время общения участники опроса сначала заявляли, что не хотят это делать из-за собственного опыта или их знакомых. Но когда ученые пытались узнать подробности, они предоставляли достаточно нечеткие объяснения.

Позже респонденты заявляли, что не помнили источник информации — кто именно рассказал о негативном опыте иммунизации. Также они связывали прививки с аутизмом у детей, но не могли объяснить, как это влияет.

Ученые объясняют это склонностью людей обращать внимание и запоминать негативную информацию. В то же время их не волнует источник, им может быть даже сомнительная группа в социальных сетях. Позже человек может забывать об этом и путать ее с собственным опытом.

Также, по данным исследователей, человек склонен иметь одну позицию и не менять ее, а искать подтверждение. То есть скептицизм относительно вакцинации от коронавируса часто усиливается под влиянием любой информации, даже если источник весьма сомнителен.

Источник: Social Psychological Bulletin, Naked Sciencе