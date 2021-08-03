В Киеве фиксируется увеличение количества больных гриппом и ОРВИ, рост заболеваемости на 30-й неделе 2021 года в столице составил 5,1%.

При этом он пока ниже эпидемического порога на 78,1%.

— Сейчас показатель заболеваемости — 164,1. Так, заболели 2 634 ребенка (рост на 8,3%), взрослых — 2 227 человек (рост на 1,1%), — говорится в сообщении Киевгоргосадминистрации.

Из общего числа заболевших большинство — дети, их 54,2% (на предыдущей неделе — 52,5%), из них школьников — 35,6%.

В больницы в течение этого периода попали 286 человек, из них — 121 ребенок.

Уже вторую неделю подряд в Киеве ухудшается ситуация с больными гриппом и ОРВИ. Рост фиксировался на 29-й неделе, он продолжился и на 30-й.

Касательно детей динамика также не меняется, они чаще болеют, чем взрослые.

Довольно сложной остается обстановка и с коронавирусом. В городе также растет количество новых случаев болезни. Столица — среди лидеров по темпам распространения вируса. Выявили в городе и более опасную мутацию вируса — штамм коронавируса Дельта.