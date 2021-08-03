Объединенные Арабские Эмираты будут вакцинировать от коронавируса детей от трех лет. Прививки будут делать китайской вакциной Sinopharm.

Решение приняло Министерство здравоохранения страны. Разрешение на вакцинацию власти дали после исследования иммунного ответа на 900 детях-добровольцах в Абу-Даби. Но его результаты не опубликовали.

По данным Минздрава страны, по состоянию на начало августа более 78% населения (примерно 9 млн человек) получили одну дозу вакцины от Covid-19. А 70% — полностью закончили курс вакцинации.

В стране провели фазу третьих клинических испытаний вакцины, которую изготовил китайский производитель лекарств Sinopharm, и начали ее производство в рамках совместного предприятия между Sinopharm и технологичной компанией, расположена в Абу-Даби.

Недавно Министерство здравоохранения рекомендовало в отдельных случаях вакцинировать детей от 12 лет против коронавируса. Для прививки используют препарат от Pfizer/BioNTech.

Решение приняли учитывая имеющиеся научные исследования, рекомендации Всемирной организации здравоохранения и соответствующие изменения в инструкции вакцины от компании.