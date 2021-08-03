Вполне возможно в конце лета или в начале осени карантин будет ужесточен. Об этом заявил нардеп от “Слуги народа” Александр Качура.

Он объяснил, что в связи с распространением коронавируса, в Украине может быть введен локдаун, но ограничения будут не повсеместными, а локальными.

Он узнал об этом из аналитической информации, которой располагает. Нардеп утверждает что усилить карантин в Украине могут в конце лета или в начале осени текущего года.

Александр Качура заметил, что, скорее всего, нам придется жить “в таком режиме” ближайшие несколько лет. Отказаться от введения локдаунов мы сможем лишь тогда, когда станем соблюдать элементарные правила поведения во время пандемии.

Депутат подчеркнул, что все зависит от нас самих.

Известный доктор Комаровский озвучил рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний США о необходимости открытия школ в начале учебного года. Правда, решение открывать или не открывать школы будет приниматься местными властями в зависимости от эпидемической обстановки на конкретной территории.