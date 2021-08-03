В Сингапуре от последствий коронавируса скончался 34-летний украинский моряк. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

В понедельник, 2 августа, Минздрав Сингапура заявил о смерти моряка, прибывшего в это государство на борту судна 29 июля. Еще 25 июля у мужчины повысилась температура, появился кашель и вялость, а 31 июля началась одышка.

Затем его перевезли с корабля к Сингапурской общей больнице, и врачи подтвердили диагноз Covid-19. В то же время пока в Минздраве Украины не прокомментировали смерть моряка.

По словам морского юриста Николая Гольбина, во время репатриации тела могут возникнуть сложности, поскольку людей, умерших от коронавируса, как правило, кремируют. Если родственники моряка откажутся от этой процедуры, тело могут не выдать для перевозки на Родину.

По состоянию на 2 августа в Сингапуре зафиксировали 111 новых случаев коронавируса. Таким образом общее количество случаев заболевания в стране достигло 65 213 человек.

Сейчас в мире активно распространится штамм коронавируса Дельта. Эксперты прогнозируют, что в Украине в конце лета или начале осени карантин будет усилен.

А отказаться от введения локдаунов в стране смогут только тогда, когда люди будут придерживаться элементарных правил поведения во время пандемии.

Источник: Минздрав Сингапура, УНИАН