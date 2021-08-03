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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Впервые за год выявили случаи Covid-19: в Ухане массово протестуют население

тестування на коронавірус

В Китае проведут массовое тестирование населения в городе Ухань (провинция Хубэй) на возможное наличие коронавируса. Это связано с тем, что накануне в городе обнаружили семь случаев Covid-19.

Власти также ввели карантин в части города, где обнаружили больных. Из-за этого прекратили занятия в школах и учебных заведениях, а в метрополитене внедрены повышенные меры безопасности: ношение масок, измерение температуры.

Городские супермаркеты запасаются продовольствием с целью избежать дефицита и поддержать стабильные цены. Также они проводят постоянную дезинфекцию в помещениях, а работники магазинов проходят ежедневный мониторинг здоровья.

Также в стране пытаются ускорить вакцинацию от коронавируса учителей и учеников.

Накануне в Госкомитете здравоохранения КНР отметили, что распространение Covid-19 в Китае пока не удается остановить. Рост количества случаев связывают с распространением штамма Дельта.

Также вирус активно распространяется в городе Нанкин. От 20 июля в аэропорту города обнаружили первых больных, и потом заразились еще 200 человек. Местный чиновник Динг Чжи сообщил, что первых больных выявили среди работников аэропорта. Они убирали самолет из России, который прилетел 10 июля.

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Первым известным очагом распространения коронавируса Covid-19 стал Ухань. Однако в городе с населением более 11 млн человек случаев коронавируса не фиксировали с июня 2020 года.

В ВОЗ ранее заявили, что масштаб пандемии в китайском городе Ухань в декабре 2019 года мог быть больше, чем считалось ранее. Это произошло из-за того, что врачи выявляли только тех людей, у которых болезнь была в сложной форме. Если учесть в число людей с легким течением болезни, в конце 2019 года в городе уже было около 1 тыс. инфицированных коронавирусом.

Источник: Global Times

Фото: Depositphotos

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