В Китае проведут массовое тестирование населения в городе Ухань (провинция Хубэй) на возможное наличие коронавируса. Это связано с тем, что накануне в городе обнаружили семь случаев Covid-19.

Власти также ввели карантин в части города, где обнаружили больных. Из-за этого прекратили занятия в школах и учебных заведениях, а в метрополитене внедрены повышенные меры безопасности: ношение масок, измерение температуры.

Городские супермаркеты запасаются продовольствием с целью избежать дефицита и поддержать стабильные цены. Также они проводят постоянную дезинфекцию в помещениях, а работники магазинов проходят ежедневный мониторинг здоровья.

Также в стране пытаются ускорить вакцинацию от коронавируса учителей и учеников.

Накануне в Госкомитете здравоохранения КНР отметили, что распространение Covid-19 в Китае пока не удается остановить. Рост количества случаев связывают с распространением штамма Дельта.

Также вирус активно распространяется в городе Нанкин. От 20 июля в аэропорту города обнаружили первых больных, и потом заразились еще 200 человек. Местный чиновник Динг Чжи сообщил, что первых больных выявили среди работников аэропорта. Они убирали самолет из России, который прилетел 10 июля.

Первым известным очагом распространения коронавируса Covid-19 стал Ухань. Однако в городе с населением более 11 млн человек случаев коронавируса не фиксировали с июня 2020 года.

В ВОЗ ранее заявили, что масштаб пандемии в китайском городе Ухань в декабре 2019 года мог быть больше, чем считалось ранее. Это произошло из-за того, что врачи выявляли только тех людей, у которых болезнь была в сложной форме. Если учесть в число людей с легким течением болезни, в конце 2019 года в городе уже было около 1 тыс. инфицированных коронавирусом.

Источник: Global Times