Карантин в Украине и мире, главные новости о коронавирусе за 4 августа 2021

По состоянию на 4 августа в мире зафиксировали 199,8 млн случаев коронавирусной болезни. Умерли за все время пандемии в мире 4,2 млн человек. В Украине постепенно увеличивается количество больных Covid-19 за сутки, несколько областей не соответствуют зеленой зоне.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 4 августа зафиксировали 984 новых случаев коронавирус. От осложнений, которые вызвала болезнь, за последние 24 часа умерли 43 человека. Побороть болезнь удалось 570 пациентам.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (91), Харьковской (75) и Херсонской (71) областях.

Эксперты прогнозируют, что в течение ближайших двух недель в Украине может начаться вспышка коронавируса. Это возможно из-за роста заболеваемости в мире.

Сейчас все регионы Украины находятся в зеленой зоне эпидемической опасности. Но в Хмельницкой, Ровенской, Закарпатской, Тернопольской и Донецкой областях динамика уровня госпитализаций пациентов с коронавирусом превышает установленные показатели для этой зоны.

Коронавирус в мире

Наибольшее количество новых случаев коронавируса зафиксировали в США (104 тыс.), Индии (42 тыс.) и Иране (39 тыс.). Больше всего смертей от Covid-19 за сутки подтвердили в Индонезии, Бразилии и России.

В то же время в Европе больше всего Covid-больных во Франции, России и Великобритании. Украина среди стран мира занимает 18-е место по количеству новых инфицирований, среди стран Европы — 8-ю позицию.

200 млн больных в мире и мораторий на бустерные дозы вакцин: Covid-новости 4 августа / 2 фотографии

В Японии в больницы будут доставлять только Covid-пациентов с повышенным риском тяжелого заболевания. Решение приняли местные власти, чтобы разгрузить медицинскую систему. Сейчас в стране наблюдается увеличение количества новых случаев болезни.

Количество умерших от Covid-19 от Covid-19 в Индонезии перевалило за 100 тыс. 4 августа в стране зарегистрировали еще около 1 750 летальных исходов.

В Великобритании более 90% взрослого населения имеют антитела к коронавирусу в результате перенесенной болезни или благодаря вакцинации.

В ВОЗ призывают установить мораторий на бустерные дозы вакцин против коронавируса до конца сентября 2021 года. Это должно решить вопрос нехватки препаратов в странах с низким уровнем вакцинации.