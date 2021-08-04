В Украине в школах, детских садах и оздоровительных учреждениях с 1 сентября начнут действовать новые нормы питания. Решение принял Кабинет министров.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По его словам, неправильное питание детей – одна из глобальных проблем мира. Фаст-фуд, сладкие газированные напитки, сладости, колбасные изделия, консервы – все это приводит к развитию хронических заболеваний у детей: гастрита, изжоги, сахарного диабета, ожирения, проблем с сердечно-сосудистой системой.

Сейчас каждый десятый ребенок страдает желудочно-кишечными расстройствами. Также постоянно молодеет сахарный диабет.

Проблему питания в учебных заведениях не решали со времен образования независимой Украины. Но в прошлом году первая леди Елена Зеленская инициировала реформу школьного питания.

По результатам аудита, в 91% столовых не проверялась калорийность блюд, 25% школ не проводят температурный контроль продуктов, 52% заведений не имеют необходимого оборудования для того, чтобы готовить здоровую пищу.

В реформу детского питания входит три направления: подготовка поваров, модернизацию пищеблоков и утверждение новых норм и стандартов питания.

Сейчас в Украине на специальность повара учатся 52 тыс. студентов. Часть из них отныне станет поваром детского питания. Для подготовки детских поваров создано девять учебно-практических центров.

Следующий шаг реформы – модернизация пищеблоков учебных заведений. В 2020 году почти 2 тыс. школ провели реконструкцию столовых (государственная субвенция на 400 млн грн). В 2021 году программа продолжается (выделено 1 млрд грн). Часть учебных заведений реконструируется в рамках программы Президента.

Одна из более важных частей реформы — введение с 1 сентября в учебных заведениях нового меню. По данным Минобразования, 40% школ уже готовы перейти на новые нормы питания, остальные – сделают это до конца года.

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Правительство утвердило новые нормы, по которым в школьном питании ограничат количество соли, сахара и жиров. В рационе появится больше мяса, молочных продуктов, фруктов, орехов, семян растений, фруктов, ягод, сухофруктов. Также правительство установило калорийность завтрака — 25-30% от суточной потребности, обеда – 30-45%.

Также в столовых появится традиционные украинские блюда и из разных стран мира, безглютеновые и безлактозные блюда. В то же время запрещены следующие продукты: грибы, колбасы, сосиски, рыбные консервы, непастеризованное молоко, непастеризованные соки, чипсы, сухарики и другие снеки, которые превышают норму сахара или соли, пищевые концентраты, изделия с кремом.

Какие блюда предлагают подавать в школьных столовых

В украинских столовых предлагают готовить салат с морковью и яблоками, салат с капустой, суп минестроне, рыбные котлеты, плов, украинская вертута, кускус с овощами и тому подобное.

Необходимо успевать готовить за урок и отдавать за перерыв, чтобы еда была максимально свежей. Также важно готовить небольшими порциями, чтобы дети ели свежие блюда, а не суп и кашу, которые были приготовлены утром на весь день.

Подробнее о том, какие блюда будут готовить в украинских столовых — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Михаил Радуцкий