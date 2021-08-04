В Киеве с начала 2021 года зафиксировали три случая дирофиляриоза — редкого паразитарного заболевания, вызванного круглыми гельминтами рода Dirofilaria.

По информации Государственного учреждения Киевский городской центр по контролю и профилактике болезней Министерства здравоохранения Украины, заболевание обнаружили у двух жителей из Дарницкого и одного из Днепровского районов.

Заболели две женщины и один мужчина.

— Гельминтов размером 11, 7 и 12 см (фрагмент) изъяли хирургическим путем из области левого глаза (в двух случаях), правой кисти (в одном случае), — рассказали специалисты.

Врачи советуют пациентам пройти специфическое и симптоматическое лечение в течение года.

Дирофиляриоз — заражение человека паразитом. Болезнь характеризуется образованием подкожных узлов, отеком, покраснением.

Признаком является то, что человек иногда может ощущать шевеление под кожей. Кстати, паразит может мигрировать, за сутки он может преодолеть расстояние до 30 см.

Заражение происходит при укусе комара. С этого времени до момента образования узла может пройти от месяца до двух лет. В организме человека может паразитировать только одна особь гельминта.

Лечится заболевание хирургическим путем.

Источник: Вечерний Киев