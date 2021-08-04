Летом количество комаров увеличивается, поэтому есть большой риск пострадать от их укусов. Наиболее уязвимы к ним дети и люди, имеющие аллергию или инфекцию.

После укуса комаров у ребенка может возникнуть покраснение, отек. Также не стоит игнорировать укусы, ведь у малышей может возникнуть сильная аллергическая реакция.

— Если человека укусит до 200 комаров, то это будет достаточно сильная токсическая реакция. Когда в организме много токсинов, могут быть увеличены лимфоузлы, снижаться давление, а если еще есть аллергия, то даже анафилактический шок, — отметил аллерголог Александр Назаренко.

По словам врача, если после укусов комаров становится трудно дышать, отекает горло, хрипнет голос, кружится голова, то стоит немедленно обратиться к специалисту. Энтомологи объясняют, все из-за слюны, которую комар выделяет во время укуса, ведь именно она токсична.

Чтобы защититься от комаров, сейчас есть большое количество средств. От них можно избавляться на территории всего частного дома, ведь они дальше, чем 50 метров, не летают. Первый способ — химическая обработка. В среднем стоит 2 тыс. гривен.

— У нас есть большое количество случаев, когда одного раза хватало, чтобы уничтожить комаров практически на все лето. Но есть такие объекты, которые приходится обрабатывать каждые две недели, — говорит директор санитарно-профилактического предприятия Алексей Демин.

Но от такой обработки могут погибать пчелы и страдать овощи. Есть также более экологичный способ — специальный комаровылавливатель. Такое устройство привлекает комара тем, чем привлекает его человек, то есть запахом кожи, дыханием, теплом.

Благодаря такой ловушке за три недели можно избавиться от всех комаров на территории, где она стоит. А в последующие месяцы устройство поддерживает результат и отлавливает насекомых. Приобрести его можно за $900.

По словам аллерголога Анастасии Левченко, в слюне комаров содержатся ферменты, вызывающие покраснение, зуд, отек, но это все возникает не вследствие аллергической реакции, а из-за действия этих компонентов. Некоторые люди редко, но имеют аллергическую реакцию на эти компоненты.

В месте укуса комара всегда возникают небольшой отек, покраснение, зуд, которые со временем проходят. Подробнее об аллергии на комаров — читайте на Фактах ICTV.