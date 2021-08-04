Нельзя всей семье концентрироваться на ребенке. Такое мнение высказал доктор Евгений Комаровский. От такого поведения родителей страдает прежде всего сам малыш.

Явление, когда все для ребенка, Комаровский назвал киндероцентризмом. Он считает, что на таком принципе должна строится политика государства.

— Киндероцентрическое государство — это модель страны, о которой я мечтаю, где каждое государственное решение рассматривается через призму детства. Вот от этого решения зависит то, что изменится для детей, как изменится будущее нашей страны. Когда любая дорога ведет не к президентской резиденции, а условно к детскому центру развития, — сказал Комаровский.

Доктор убеждает родителей, что не нужно сосредотачивать внимание только на ребенке. Это убивает семью.

— Если семья крутится вокруг ребенка, ему плохо, — считает Евгений Комаровский. — Малыш должен знать, что всем должно быть хорошо. Пришел я с работы, принес шоколадку. Я не могу себе представить, что мой сын схватит шоколадку и убежит к себе в комнату есть. Он должен поделиться с братом, с мамой, с папой — этому надо учить детей.

Раньше доктор Комаровский рассказывал, что проблема современных матерей в том, что они изображают из себя женщин-героинь, впадают в депрессию или становятся рабами собственных детей.

Мы хотим, чтобы у наших детей было все самое лучшее: игрушки, коляска, памперсы и врач, который будет наблюдать за малышом. И если об игрушках и памперсах мы еще, может, имеем хоть какое-то представление, то что такое хороший врач, знают не все и не всегда. Доктор Комаровский советует, как выбрать хорошего педиатра.