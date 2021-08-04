Контроль за продуктами с ГМО в Украине — Кабмин одобрил инициативу

Кабмин поддержал представление в Верховную Раду проекта закона о государственном регулировании генетически-инженерной деятельности и оборота продуктов с ГМО.

Решение утвердили на заседании правительства 4 августа 2021 года.

— Госрегулирование в сфере обращения с ГМО следует пересмотреть, осовременить и привести в соответствие с законодательством ЕС, — уточняется в пояснительной записке к документу.

Сейчас же несовершенное правовое регулирование создает почву для нелегального использования незарегистрированной ГМО-продукции на территории страны.

Что предполагает законопроект:

разграничение полномочий разных органов власти, чтобы они не дублировали функции друг друга;

совершенствование системы, с помощью которой возможно оценивать риски влияния ГМО на людей и окружающую среду;

внедрение механизмов, таких, которые используются в ЕС, для госрегистрации и маркировки продуктов с ГМО.

Кроме того, инициатива предполагает появление нового вида документов — разрешений на ввоз незарегистрированных ГМО для использования в замкнутой системе генно-инженерной деятельности. С градацией уровня создаваемой опасности — с первого по четвертый.