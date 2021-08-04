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Людмила Грубник |

Контроль за продуктами с ГМО в Украине — Кабмин одобрил инициативу

Шмигаль, Кабмін, уряд 14 липня 2021

Кабмин поддержал представление в Верховную Раду проекта закона о государственном регулировании генетически-инженерной деятельности и оборота продуктов с ГМО.

Решение утвердили на заседании правительства 4 августа 2021 года.

— Госрегулирование в сфере обращения с ГМО следует пересмотреть, осовременить и привести в соответствие с законодательством ЕС, — уточняется в пояснительной записке к документу.

Сейчас же несовершенное правовое регулирование создает почву для нелегального использования незарегистрированной ГМО-продукции на территории страны.

Что предполагает законопроект:

  • разграничение полномочий разных органов власти, чтобы они не дублировали функции друг друга;
  • совершенствование системы, с помощью которой возможно оценивать риски влияния ГМО на людей и окружающую среду;
  • внедрение механизмов, таких, которые используются в ЕС, для госрегистрации и маркировки продуктов с ГМО.
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Кроме того, инициатива предполагает появление нового вида документов — разрешений на ввоз незарегистрированных ГМО для использования в замкнутой системе генно-инженерной деятельности. С градацией уровня создаваемой опасности — с первого по четвертый.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Правительственный портал

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