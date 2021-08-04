Коронавирус потенциально может передаваться через слезы.
Индийские ученые провели исследование и выяснили, что это возможно, даже если признаков инфекции нет в глазах.
В исследовании приняли участие 120 человек, больных коронавирусом, у 60 из них были разные офтальмологические симптомы — конъюнктивит, воспаление и необычные слизистые выделения.
Исследователи взяли образцы слез у больных и провели тестирование путем ПЦР.
Анализ подтвердил наличие коронавируса в биоматериале 21 пациента (17,5%). В то же время у 10 из них не было никаких офтальмологических симптомов.
Ученые предполагают, что это может означать то, что больные могут распространять инфекцию через слезы.
Они рекомендуют офтальмологам быть осторожными при осмотре пациентов, пользоваться масками и защитными очками.
В общем коронавирус распространяется воздушно-капельным путем. Поэтому важно сейчас соблюдать социальную дистанцию, регулярно проветривать помещения и носить маски.
Это уменьшает риск инфицирования опасным вирусом.
Источник: Times of India