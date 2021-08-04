С 2014 года в Украине участились случаи уголовных правонарушений, где участие принимали военнослужащие. Так, 4 августа 2021 года ветеран АТО Владимир Прохнич захватил здание правительства в Киеве с боевой гранатой в руках.

Это не первый случай, когда люди захватывают объекты инфраструктуры или же обижают других. В сентябре 2019 года 50-летний бывший военный Алексей Белько заблокировал движение на мосту Метро в Киеве. В 2020 году полиция задержала 21-летнего военнослужащего, которого подозревали в изнасиловании школьницы.

По данным генеральной прокуратуры Украины, с 2014 до 2018 года более 43 тыс. военнослужащих в Украине совершили 27 тыс. преступлений.

По словам психолога Андрея Вороняка, в случае с ветераном АТО Владимиром Прохничем рано делать выводы относительно его психологического здоровья.

— Пока здесь недостаточно информации, чтобы сказать, что с ним произошло. Обобщать нельзя. Мы можем предполагать, что угодно. Но мы можем говорить о проблемах и необходимости лечения конкретно для этого человека уже после экспертизы, — говорит врач.

Сейчас уже стало известно, что Владимир Прохнич воевал на Донбассе и дважды был ранен. Но во время захвата здания он не выдвигал четких требований, лишь сказал, что его к такому шагу побудили обстоятельства.

Его уже задержала полиция, мужчина пройдет психиатрическую экспертизу. Также известно, что ранее он уже обращался за психологической и моральной помощью к волонтерам.

— Важно не ускорять процесс диагностики. Ведь психологи и психотерапевты должны быть очень внимательными к симптомам. Только в сочетании определенных признаков мы можем говорить о наличии расстройства, заболевания, — добавил Вороняк.

Почему военнослужащие совершают преступления

По словам психолога, нельзя отождествлять всех людей, которые совершили правонарушения, но до этого были на службе, с военнослужащими. Мы ведь не знаем, что было до войны в их жизни.

— В таких случаях важны все факторы. Возможно, человек уже до армии любил выпивать, был агрессивным и жестоким. Потому это не шаблон. Военнослужащий не равно преступник. Это человек, который был в армии, был в ООС, — утверждает психолог.

Но для того, чтобы человек, который вернулся из зоны военных действий, не представлял опасности для себя и окружающих, нужен период адаптации.

Адаптация после службы

— По возвращении из зоны военных действий человеку рекомендуется обратиться к психологу. Но, как правило, сразу люди не обращаются, чтобы проверить свое состояние, — отметил специалист.

Последние несколько лет больше всего к психотерапевтам начали обращаться люди, которые были на службе с 2014 до 2016 года. Они несколько лет пытались бороться с проблемами самостоятельно. Каждый использовал свои стратегии борьбы: алкоголь, азартные игры, наркотики и тому подобное. Часть тех, кто обратился за помощью, и сами поняли, что им это нужно, а часть — прислушались к близким.

Посттравматическое стрессовое расстройство (хроническое нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события, — Ред.) встречается у примерно 6-7% военных. Вороняк говорит, что это много, но это точно не каждый человек, который возвращается со службы.

— Я общался с большим количеством ветеранов, они возвращались стабильными. И достаточно быстро возвращаются к нормальной жизни. Но есть определенная категория людей, которая остается в состоянии проживания одного и того же негативного состояния, со своими проблемами и страхами, — подчеркнул психолог.

Когда стоит обратиться к врачу

Если человек вернулся из зоны боевых действий и чувствует такие симптомы, стоит сразу обратиться к специалисту:

чрезмерная раздражительность;

плохой сон;

склонность к опасному поведению (например, экстремальная езда, занятия, когда есть элемент адреналиновой зависимости);

эмоциональная нестабильность (чрезмерная агрессивность, представляющая опасность для окружающих).

— В этом состоянии человек находится в определенном флеш-беке. То есть он проживает те эмоции, которые уже испытывал. Конечно, во время этого человек может сделать опасные вещи. Но это бывает редко, — уточнил Вороняк.

Врач также советует осторожно обращаться с человеком, который только адаптируется. Не стоит подходить сзади, делать неожиданные движения, громко кричать. Лучше не совершать неожиданностей и предупреждать о действиях, которые касаются этого человека, ведь человек в состоянии боевой активности может рефлекторно отреагировать и навредить.

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Как помочь

Сейчас в Украине есть большое количество центров, где лечат психологические проблемы военнослужащих. Если человек не хочет лечиться, хотя у него есть вышеназванные признаки, то родным стоит найти подход.

Не стоит уговаривать человека, если он в агрессивном состоянии, в состоянии алкогольного опьянения. Доносить информацию надо тогда, когда человек находится в покое. Во время разговора следует говорить о самом человеке, о его чувствах, и как это влияет на окружение и будущее, чтобы он захотел лечиться.