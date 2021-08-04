4 августа отмечается Всемирный день шампанского, напитка, без которого не проходит большинство праздничных дат и знаменательных событий в жизни.

По этому случаю Факты ICTV узнали, чем же уникален этот напиток, и почему он, как принято считать, “бьет в голову” во время употребления. Об этом нам рассказал основатель Ассоциации сомелье Украины Дмитрий Сидоренко.

Как известно, шампанское — игристое вино, которое производят только во Франции, в винодельческом регионе Шампань, который характеризуется уникальными климатическими условиями, из определенных сортов винограда и по четкой технологии.

— Для изготовления шампанского используют только те сорта винограда, которые указаны в соответствующем реестре. Среди них базовых три — шардоне, пино нуар и пино минье, — отмечает Дмитрий Сидоренко.

Кроме того, шампанское — продукт, полученный по методике вторичного брожения в бутылке.

— То есть сначала из винограда изготавливается вино, затем оно заливается в бутылку, добавляется туда тиражный ликер (сахар и дрожжи), чтобы там начался процесс вторичного брожения. В бутылке вино должно выдерживаться не менее 12 месяцев, — добавляет сомелье.

По словам специалиста, в Украине массово продаются игристые вина, но среди бутылок можно найти настоящее французское шампанское. Даже на прилавках обычных супермаркетов.

— Стоит искать бутылку, где написано латиницей Champagne. Но это еще не все. На этикетке должен быть четко указан регион происхождения. И это, разумеется, должна быть Франция, Шампань, — комментирует Дмитрий Сидоренко.

Известно, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью человека. Это касается и шампанского. Но несмотря на стереотипы, существует и польза этого напитка.

— Оно помогает желудку переварить пищу. Кроме того, в нем есть много микро- и макроэлементов, веществ, которые положительно влияют на организм человека, — объясняет эксперт.

Однако его надо правильно употреблять.

— Нет сомнений, что алкоголь вредит здоровью. Но, я считаю, что с алкоголем, как с лекарствами: если выпьете одну таблетку, у вас перестанет болеть голова, если всю пачку — вы можете вообще умереть. То же самое и с алкоголем — бокал за едой не повредит, бутылка — будет лишней, — указывает Дмитрий Сидоренко.

Специалист к тому же объяснил, почему шампанское имеет свойство “бить в голову”. Это связано с культурой употребления и составом напитка.

— Шампанское и игристые вина выпиваются как аперитив. Человек пьет его на пустой желудок. Это алкоголь, который будет всасываться в кровь и оказывать определенное воздействие на организм. Углекислый газ ускоряет этот процесс, из-за чего часто говорят, что шампанское может “бить в голову”, — поясняет сомелье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сомельє Дмитро Сидоренко (@sommelier_boroda)

Чтобы избежать такого эффекта, он советует выпить немного воды перед употреблением напитка. То есть, если выпить глоток воды, то начнет выделяться слюна, желудочный сок, и это защитит организм от быстрого опьянения, подводит итог специалист.