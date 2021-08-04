В Украину прибыла очередная партия вакцины от коронавируса. 509 400 доз AstraZeneca предоставило стране правительство Дании.

Полученное вещество планируется использовать для вакцинации тех, кто должен получить вторую дозу, и для прививки в массовых пунктах иммунизации.

— Мы благодарны правительству Дании за непосредственную помощь в доставке вакцины и сотрудничество. Я призываю украинцев, которые еще не привились, не медлить и посетить ближайший центр массовой вакцинации, чтобы защитить свое здоровье, — отметил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

В то же время Дания предоставила вакцины в рамках реализации цели передачи различным странам 3 млн доз до конца 2021 года. Одну из партий получила Украина.

— Доставка этих 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca очень своевременна, поскольку чрезвычайно важно прививать как можно больше людей до наступления осени, — пояснил посол Дании в Украине Олег Егберг Миккельсен.

Инициативу поддержал ЮНИСЕФ и обеспечил международную транспортировку вакцины из Датского института сыворотки в Киев.

Более 500 тыс. доз AstraZeneca: Украина получила от Дании партию вакцины / 5 фотографий

Вакцина AstraZeneca — один из препаратов, одобренный ВОЗ для прививки людей против коронавируса.

Позволили использовать вещество и в Украине, многие граждане уже получили первый укол.

Фото: ЮНИСЕФ, Depositphotos