Нужно ввести мораторий на третьи дозы вакцины — ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения настаивает на необходимости моратория на иммунизацию третьей дозой вакцины против коронавируса.

Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал председатель ВОЗ Тедрос Гебреисус.

По его словам, мораторий на бустерные дозы необходимо ввести максимум до начала октября 2021 года.

Свой призыв Гебреисус объяснил непропорциональным распределением вакцины между бедными и богатыми странами мира.

Всего в мире к настоящему моменту введено порядка четырех миллиардов доз, из них на богатые страны пришлось 80%. В бедных странах получается 1,5 дозы на 100 граждан, при чем хуже всего ситуация наблюдается в Африке.

— Я понимаю, что правительства желают защитить своих граждан от штамма Дельта, однако мы не можем согласиться с тем, что богатые страны продолжают использовать большую часть поставок вакцин, пока уязвимые слои населения остаются без защиты, – отметил Гебреисус.

Он призвал богатые государства срочно отказаться от большинства препаратов, чтобы их можно было отправить бедным.

Глава ВОЗ также напомнил, что, согласно плану, каждая страна на планете обязана вакцинировать как минимум 10% своего населения, чтобы успешнее бороться с пандемией.

Напомним, первой страной, согласившейся вводить третью дозу вакцины, оказался Израиль.

Правительство разрешило привить уязвимый слой населения – пожилых людей.

Вводить третью дозу рекомендовано спустя восемь недель после второй прививки.

Источник: ВОЗ