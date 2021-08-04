У людей, которые дважды вакцинировались от коронавируса, в три раза меньше шансов получить положительный тест на Covid-19, чем у невакцинированных.

Об этом свидетельствует исследование React-1, которое возглавили ученые из Имперского колледжа Лондона. Авторы работы использовали результаты мазков на Covid-19 от 98, 2 тыс. людей, которые были взяты в Англии 24 июня — 12 июля.

Они выяснили, что у полностью вакцинированных людей примерно на 50-60% снизился риск заражения коронавирусом, вместе с бессимптомной инфекцией по сравнению с невакцинированными.

Также у дважды вакцинированных людей было меньше шансов получить положительный тест на коронавирус после контакта с больным (3,84%).

По словам профессора и директора программы React Пола Эллиота, эти результаты подтверждают предыдущие данные о том, что обе дозы вакцины обеспечивают хорошую защиту от заражения.

— Однако мы также можем видеть, что риск заражения все еще существует, поскольку ни одна вакцина не эффективна на 100%. Мы знаем, что некоторые люди, которые получили двойную вакцинацию, могут заболеть этим вирусом, — отметил он.

Профессор добавил, что теперь даже после отмены ограничений следует действовать осторожно, чтобы защитить друг друга и снизить риск распространения болезни.

Почему люди боятся вакцинации

Специалисты Ягеллонского университета исследовали, почему люди боятся вакцинироваться. Выяснилось, что некоторые не хотят это делать из-за собственного опыта или опыта знакомых.

Также, по данным исследователей, человек склонен иметь одну позицию и не менять ее, а искать подтверждение. То есть скептицизм в отношении вакцинации от коронавируса часто усиливается под влиянием любой информации, даже если источник достаточно сомнителен.