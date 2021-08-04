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Людмила Грубник |

Статистика не улучшается: в Украине за сутки 984 новых случая Covid-19

Дівчина у масці

По состоянию на утро 4 августа 2021 года в Украине обнаружили 2 255 345 случаев коронавируса. В стране продолжает ухудшаться общая эпидситуация, за сутки — 984 новых больных.

Из них — 59 детей и 48 медработников.

За время пандемии вирус унес жизни 53 024 человек, за сутки — 43.

В то же время выздороветь удалось в целом 2 188 273 гражданам, за день — 570.

За период распространения вируса в стране провели 11 446 663 ПЦР-теста, за сутки — 22 533.

Среди регионов наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Донецкой (91), Харьковской (75) и Херсонской (71) областях.

Статистика:

  • Винницкая область — 19 случаев;
  • Волынская область — 3 случая;
  • Днепропетровская область — 64 случая;
  • Донецкая область — 91 случай;
  • Житомирская область — 20 случаев;
  • Закарпатская область — 4 случая;
  • Запорожская область — 53 случая;
  • Ивано-Франковская область — 9 случаев;
  • Киевская область — 34 случая;
  • Кировоградская область — 7 случаев;
  • Луганская область — 43 случая;
  • Львовская область — 34 случая;
  • Николаевская область — 16 случаев;
  • Одесская область — 46 случаев;
  • Полтавская область — 23 случая;
  • Ровенская область — 29 случаев;
  • Сумская область — 18 случаев;
  • Тернопольская область — 19 случаев;
  • Харьковская область — 75 случаев;
  • Херсонская область — 71 случай;
  • Хмельницкая область — 35 случаев;
  • Черкасская область — 23 случая;
  • Черновицкая область — 10 случаев;
  • Черниговская область — 2 случая.
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Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 3 августа на территории в целом обнаружили 2 254 361 случай инфицирования. В стране фиксировался резкий скачок заболеваемости, за сутки было 827 новых больных.

Источник: Минздрав

Фото: Unsplash

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