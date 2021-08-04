По состоянию на утро 4 августа 2021 года в Украине обнаружили 2 255 345 случаев коронавируса. В стране продолжает ухудшаться общая эпидситуация, за сутки — 984 новых больных.
Из них — 59 детей и 48 медработников.
За время пандемии вирус унес жизни 53 024 человек, за сутки — 43.
В то же время выздороветь удалось в целом 2 188 273 гражданам, за день — 570.
За период распространения вируса в стране провели 11 446 663 ПЦР-теста, за сутки — 22 533.
Среди регионов наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Донецкой (91), Харьковской (75) и Херсонской (71) областях.
Статистика:
- Винницкая область — 19 случаев;
- Волынская область — 3 случая;
- Днепропетровская область — 64 случая;
- Донецкая область — 91 случай;
- Житомирская область — 20 случаев;
- Закарпатская область — 4 случая;
- Запорожская область — 53 случая;
- Ивано-Франковская область — 9 случаев;
- Киевская область — 34 случая;
- Кировоградская область — 7 случаев;
- Луганская область — 43 случая;
- Львовская область — 34 случая;
- Николаевская область — 16 случаев;
- Одесская область — 46 случаев;
- Полтавская область — 23 случая;
- Ровенская область — 29 случаев;
- Сумская область — 18 случаев;
- Тернопольская область — 19 случаев;
- Харьковская область — 75 случаев;
- Херсонская область — 71 случай;
- Хмельницкая область — 35 случаев;
- Черкасская область — 23 случая;
- Черновицкая область — 10 случаев;
- Черниговская область — 2 случая.
Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 3 августа на территории в целом обнаружили 2 254 361 случай инфицирования. В стране фиксировался резкий скачок заболеваемости, за сутки было 827 новых больных.