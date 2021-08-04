Все регионы Украины пока находятся в зеленой зоне эпидемической опасности. Но в пяти областях динамика уровня госпитализаций пациентов с коронавирусом превышает установленные правительством показатели для этой зоны.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Так, в Донецкой области показатель динамики госпитализаций составил 58,5%.

А в Закарпатской области показатель динамики госпитализаций три дня подряд не соответствует зеленой зоне. За трое суток этот показатель составлял 87,5%, 103,2%, 93,5%.

Также в Ровенской области зафиксировали высокую динамику госпитализаций. Она составляет 150,0%, а предварительно составила 61,5%-92,3%.

Сейчас Тернопольская область имеет самый высокий показатель динамики госпитализаций. Он достиг в регионе отметки в 172,7%. В то же время в Хмельницкой области этот показатель тоже не в пределах нормы. Он составляет 50,8%.

Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на коронавирус должна составлять не более 50%.

По состоянию на 4 августа в Украине зафиксировали 984 новых случая Covid-19. За сутки от осложнений, которые вызвала болезнь, умерло 43 человека. А выздороветь удалось 570 пациентам.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (91), Харьковской (75) и Херсонской (71) областях.

Подробнее о статистике коронавируса в Украине за 4 августа читайте на Фактах ICTV.