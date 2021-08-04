В Японии доправлять в больницы будут только Covid-пациентов с повышенным риском тяжелого заболевания.

Такое решение приняли местные власти, чтобы разгрузить медицинскую систему. Сейчас в стране наблюдается увеличение числа новых случаев болезни.

Больных коронавирусом в Японии делят на четыре категории — легкая форма течения болезни, умеренная (I), умеренная (II) и тяжелая.

Госпитализировать будут пациентов с более тяжелыми симптомами, тех, кто нуждается в кислороде, или страдает от сопутствующих заболеваний, например диабета.

Пациентов без симптомов или же с легким течением болезни будут госпитализировать в государственные учреждения лишь в том случае, если есть риск распространения вируса у них дома.

В Японии наблюдается ухудшение эпидситуации. В стране из-за индийского штамма коронавируса Дельта растет количество новых случаев болезни.

В связи с этим в отдельных префектурах правительство объявило чрезвычайное положение, например в Токио и мегаполисе Осака в западной части страны.

Источник: The Japan Тimes