В Японии доправлять в больницы будут только Covid-пациентов с повышенным риском тяжелого заболевания.
Такое решение приняли местные власти, чтобы разгрузить медицинскую систему. Сейчас в стране наблюдается увеличение числа новых случаев болезни.
Больных коронавирусом в Японии делят на четыре категории — легкая форма течения болезни, умеренная (I), умеренная (II) и тяжелая.
Госпитализировать будут пациентов с более тяжелыми симптомами, тех, кто нуждается в кислороде, или страдает от сопутствующих заболеваний, например диабета.
Пациентов без симптомов или же с легким течением болезни будут госпитализировать в государственные учреждения лишь в том случае, если есть риск распространения вируса у них дома.
В Японии наблюдается ухудшение эпидситуации. В стране из-за индийского штамма коронавируса Дельта растет количество новых случаев болезни.
В связи с этим в отдельных префектурах правительство объявило чрезвычайное положение, например в Токио и мегаполисе Осака в западной части страны.
Источник: The Japan Тimes