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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Украина получит от Литвы 54 тыс. доз вакцины AstraZeneca

вакцина AstraZeneca

Украина получит  54 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca (Vaxzevria). Это первая партия из  131 тыс. доз, которые Литва приняла решение отправить в Украину.

— Мы считаем своим долгом помочь таким странам, как Украина, которые не имеют регулярных поставок вакцин от Covid-19. Решение поддержать Украину вакцинами было принято правительством на прошлой неделе, — заявил Минздрав Литвы.

Еще 77 тыс. доз будут доставлены в Украину в ближайшие несколько недель.

— Таким образом, Литва помогает стране, переживающей геополитические и другие потрясения, бороться с коронавирусом, — заявили в Минздраве страны.

Вакциной из Литвы планируют прививать военнослужащих из резерва.

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Правительство Дании отправило в Украину 509 400 доз AstraZeneca. Препарат планируется использовать для вакцинации тех, кто должен получить вторую дозу, и для прививки в массовых пунктах иммунизации.

Источник: LRT.

Фото: Depositphotos

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