Украина получит 54 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca (Vaxzevria). Это первая партия из 131 тыс. доз, которые Литва приняла решение отправить в Украину.
— Мы считаем своим долгом помочь таким странам, как Украина, которые не имеют регулярных поставок вакцин от Covid-19. Решение поддержать Украину вакцинами было принято правительством на прошлой неделе, — заявил Минздрав Литвы.
Еще 77 тыс. доз будут доставлены в Украину в ближайшие несколько недель.
— Таким образом, Литва помогает стране, переживающей геополитические и другие потрясения, бороться с коронавирусом, — заявили в Минздраве страны.
Вакциной из Литвы планируют прививать военнослужащих из резерва.
Правительство Дании отправило в Украину 509 400 доз AstraZeneca. Препарат планируется использовать для вакцинации тех, кто должен получить вторую дозу, и для прививки в массовых пунктах иммунизации.
Источник: LRT.