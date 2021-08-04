Украина получит 54 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca (Vaxzevria). Это первая партия из 131 тыс. доз, которые Литва приняла решение отправить в Украину.

— Мы считаем своим долгом помочь таким странам, как Украина, которые не имеют регулярных поставок вакцин от Covid-19. Решение поддержать Украину вакцинами было принято правительством на прошлой неделе, — заявил Минздрав Литвы.

Еще 77 тыс. доз будут доставлены в Украину в ближайшие несколько недель.

— Таким образом, Литва помогает стране, переживающей геополитические и другие потрясения, бороться с коронавирусом, — заявили в Минздраве страны.

Вакциной из Литвы планируют прививать военнослужащих из резерва.

Правительство Дании отправило в Украину 509 400 доз AstraZeneca. Препарат планируется использовать для вакцинации тех, кто должен получить вторую дозу, и для прививки в массовых пунктах иммунизации.

Источник: LRT.