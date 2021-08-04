В ЕС высоко оценили украинские Covid-сертификаты в мобильном приложении Дія.

— Мы делаем все, чтобы украинцы вернулись к привычной жизни. Путешествиям в другие страны. Сегодня Covid-сертификаты в приложении Дія успешно прошли техническую оценку в ЕС, — сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале. — На шаг ближе к признанию наших Covid-документов в Европе.

По его словам, технической командой ЕС дана высокая оценка сроков реализации, точности и соответствия украинских документов требованиям ЕС, а именно стандарту EU Digital Covid Certificate Еврокомиссии.

Последним шагом для признания наших сертификатов станет политическая часть: согласование от Еврокомиссии и подписание соответствующего меморандума, написал Федоров.

Разработкой и технической реализацией Covid-сертификатов занимались команды Минцифры, Минздрава, НСЗУ, МИД, ГНСУ.

Этот документ можно будет генерировать в приложении Дія после полного курса вакцинации против Covid-19.

Большое количество стран открывает свои границы для вакцинированных туристов, у которых будет Covid-сертификат. Он должен помочь в путешествиях как внутри ЕС, так и в страны шенгена.

Источник: Михайло Федоров.