Во вторник, 3 августа, в Турковскую больницу госпитализировали 60-летнюю женщину, которую укусила змея.

Во Львовской областной государственной администрации сообщили, что это произошло около пяти часов вечера в селе Верхнее Гусиное Боринской общины.

Местную жительницу змея укусила в предплечье.

Женщине оказывают помощь в Турковской больнице. Предварительно известно, что состояние постадавшей средней степени тяжести.

Ежегодно жертвами змеиных укусов становятся десятки людей. Причинами становятся неосторожность или безрассудство.

Так, 10 июля в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр попала 13-летняя девочка из Турковского района, которая собирала землянику и не увидела змею. Та укусила ребенка за ногу. Девочка попала в реанимацию.

В этом же центре лечился 12-летний житель Яворовского района, которого укусила гадюка. Состояние парня, по словам врачей, было тяжелым, но не критическим. С гадюкой он столкнулся во дворе.

В трех разных районах Ивано-Франковской области 8 июля пострадали сразу трое детей. Все они были госпитализированы и попали в реанимацию в тяжелом состоянии.

Сейчас отдых на природе может обернуться бедой. Только на Львовщине за последние две недели змеи покусали с десяток людей. Также пресмыкающиеся начали пробираться в дома. Обычно змеи не нападают первыми, но в случае угрозы — защищаются. Поэтому, отдыхая на природе, стоит ходить по протоптанным дорожкам, внимательно смотреть под ноги и водить перед собой палкой, чтобы отпугнуть пресмыкающихся в траве. Если змея укусила, то нужно быстро обращаться за медицинской помощью.