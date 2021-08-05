До конца 2021 года в Украине могут вакцинировать от коронавируса 50% взрослого населения. Об этом сообщил председатель Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) Федор Лапий в комментарии одному из изданий.

По его словам, дополнительным стимулом к прививке станет рост заболеваемости в начале осени. Если взять 47 млн доз вакцины из Национального плана вакцинопрофилактики на 2021 год, это примерно половина населения по две дозы с учетом переходящих остатков.

— Обсуждался вопрос, чтобы до конца года мы имели возможность вакцинировать 50% взрослого населения двумя дозами, полный курс. С тем, чтобы на следующий год выйти уже на то, чтобы вакцинировать 70%, — отметил он.

Он утверждает, что в стране наблюдается положительная динамика приверженности населения к вакцинации и среди медработников также.

Лапий отметил, что уже сейчас фиксируют рост заболеваемости коронавирусом в Украине из-за распространения штамма Дельта.

— Уже пошла последняя неделя роста количества больных, роста госпитализации. Особенно это станет ощутимо в начале сентября. Это будет, к большому сожалению, хорошим стимулом для вакцинации, — добавил он.

Он подчеркнул, что многие люди, которые против вакцинации, могут умереть от осложнений, которые вызывает вирус. Но если население будет привержено прививкам, тогда удастся провакцинировать 50% взрослых.

За сутки, 4 июля, в Украине вакцинировали от коронавируса 159 121 человека. Одну дозу получили 95 690 человек, полностью иммунизированные — 63 431 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 3 855 095 человек, из них получили одну дозу – 3 855 093 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 215 230 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 070 323 прививки.