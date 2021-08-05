В Моршине Львовской области продолжается пилотный проект, по которому в Министерстве здравоохранения хотят вакцинировать от Covid-19 максимальное число людей. По состоянию на 2 августа в городе одну дозу получили 72,4% взрослого населения, а завершили вакцинацию двумя дозами 66% жителей.

В Минздраве отметили, что сейчас в городе нет зарегистрированных новых больных коронавирусом. А последний случай был зафиксирован 20 июня.

По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, вакцины от коронавируса демонстрируют высокие уровни эффективности и защиты.

— Конечно, мы прекрасно понимаем все ограничения такого проекта, но должны сказать о том, что достигнутые высокие и сверхвысокие цифры универсального охвата являются необходимым условием для прекращения вспышки и пандемии. Сейчас наша цель — прививать как можно больше людей и не дать пандемии осенью обостриться, – отметил он.

Кузин добавил, что к проекту присоединились медицинские работники, местные власти, СМИ и религиозные сообщества.

Пилотный проект в Моршине запустило Министерство здравоохранения Украины совместно с местными властями 16 апреля 2021 года. 90% от всех вакцинированных прививали вакциной Sinovac (CoronaVac). Также прививки осуществляли препаратами AstraZeneca и Pfizer/BioNTech (Comirnaty).

Всего в Моршине проживают 4 239 человек, 800 из них – дети до 18 лет.

По состоянию на 5 июля в Украине выявлено 1 052 новых случая коронавируса, то есть эпидситуация продолжает ухудшаться. В то же время в стране уже сделано более шести миллионов прививок против Covid-19. За последние 24 часа вакцинировался 159 121 человек. Одну дозу получили 95 690 человек, полностью иммунизирован — 63 431 человек.