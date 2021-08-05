После блефаропластики, операции на веках, несколько дней вокруг глаз не спадает отечность, к тому же возникают синяки. Это обусловлено характером операции и индивидуальной особенностью пациента.

Отечность после операции держится несколько дней. Синяки тоже проходят через 3-4 дня.

На 4-5-й день снимают швы.

Часто пациенты переживают, что после блефаропластики у них не будут закрываться глаза.

— Действительно, в первые дни после операции глаза чуть-чуть приоткрыты, — говорит пластический хирург Ольга Априамова. — Но вы же понимаете, что было хирургическое вмешательство, в ткани вводились жидкие анестезирующие препараты. Отечность в этом случае всегда будет, но она проходит через некоторое время.

Когда выходить в люди, решает сам пациент. Есть такие, кто через неделю после операции идет на вечеринку. А бывает, что даже при нормальном процессе заживления сидят до трех недель дома.

Операцию по увеличению груди можно делать и тем, кто перенес рак молочной железы. Существует два варианта проведения такого хирургического вмешательства.