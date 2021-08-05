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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Четыре области Украины не соответствуют зеленой зоне

Коронавирус в Украине

В четырех областях Украины показатель госпитализации людей с Covid-19 превышает норму.

Министерство здравоохранения Украины сообщает, что динамика госпитализаций выше нормы в Донецкой, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Лидером по госпитализациям является Тернопольская область — 260%.

В Хмельницкой области показатель динамики госпитализаций держится на уровне 55,7%.

А в Донецкой и Ровенской — 81,2% и 70,6% соответственно.

Напоминаем, что норма динамики госпитализированных пациентов с подтвержденным Covid-19 или с подозрением на него должна составлять не более 50%.

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Но чтобы область попала в красную зону карантина, необходимо, чтобы норму превышали минимум два показателя. Поэтому пока что эти четыре области  находятся в зеленой зоне.

Появление нового штамма коронавируса напрямую зависит от уровня вакцинации населения. Медленные темпы иммунизации угрожают возникновением новой мутации в ближайшее время.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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