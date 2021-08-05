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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Угрожает ли Украине локдаун из-за Дельта-штамма — позиция Минздрава

карантин, коронавірус

В Украине пока не планируют вводить новый локдаун из-за распространения более опасного штамма коронавируса Дельта.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

— Сейчас ситуация в стране стабильна, и мы не готовимся к закрытию на новый локдаун, — отметил Игорь Кузин.

В то же время карантин не будут отменять, действие ограничительных мер продлят.

— Карантин будет продлен, ведь к нему привязаны многие процессы, которые происходят в государстве, — добавил главный санитарный врач.

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По словам специалистов и информации Минздрава, сейчас в Украине достаточно стабильная ситуация с коронавирусом. Однако в последнее время фиксируется увеличение количества новых случаев болезни.

Кроме того, в стране выявляют все больше заражений новым штаммом Дельта, который считается более опасным из-за своей способности быстрее распространяться и вызывать тяжелое течение заболевания.

Значительное ухудшение эпидситуации может произойти уже осенью 2021 года.

Источник: Украинское радио

Фото: Depositphotos

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