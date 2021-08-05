В США рассматривают вариант введения обязательной вакцинации от коронавируса для иностранных гостей.

Такие изменения разрабатывают специалисты при администрация президента Джо Байдена, подтвердил CNN официальный представитель Белого дома.

Иммунизацию хотят сделать обязательной для всех, однако возможны и исключения.

В то же время кого именно они будут касаться, пока не уточняется.

Сейчас план находится на ранних стадиях разработки. Сроки его утверждения и введения пока также неизвестны.

В США активно распространяется индийский штамм коронавируса Дельта, который считают более опасным. В связи с этим в стране фиксируется ухудшение общей эпидситуации. Из-за этого власти вернули обязательный масочный режим.

Также в США проводят вакцинацию от коронавируса. Специалисты призывают граждан более активно делать прививки, чтобы остановить распространение вируса. Они прогнозируют появление новых мутаций, если не ускорить темпы иммунизации. Для этого местные власти используют как методы принуждения, так и поощрения.