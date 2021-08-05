В Украине официально подтвердили 147 случаев инфицирования штаммом коронавируса Дельта. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, больше всего случаев штамма сейчас в Волынской, Одесской, Тернопольской областях, Черновцах и г. Киеве.

— Что касается штамма Дельта, то несколько недель назад мы говорили о 17 случаях. Сейчас официально подтвержденных 147 случаев на уровне страны. То есть штамм находится на территории Украины и распространяется, — добавил он.

Кузин напомнил, что этот вариант распространяется быстрее, чем другие штаммы и чаще приводит к госпитализации. Но от него можно защититься благодаря вакцинации от Covid-19. Он добавил, что единичные сообщения о снижении эффективности вакцины есть, но это снижение не существенное.

— Даже во время вспышки Дельты в разных странах, вакцинированные люди не попадали в больницу, и странам с должным уровнем вакцинации удалось избежать екстранагрузки на систему здравоохранения, — сказал Кузин.

Сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране постепенно ухудшается. Вспышку можно ожидать не только в отдельных областях, а в любом месте.

Санврач рассказал, что в Украине уже готовятся к увеличению количество больных респираторными болезнями и может стать больше больных Covid-19. Поэтому Минздрав приобрел больше концентраторов, а в большинстве больниц уже завершены работы по установке централизованного кислорода.

— Почти все койки, выделенные под коронавирусную болезнь, снабжены либо централизованным кислородом, либо кислородными концентратами. Не менее важным является элемент лабораторного сопровождения, и мы ожидаем в течение августа четырех миллионов доз ПЦР-тестов, которые будут расформированы на территории Украины, — отметил он.

Также в Украине пока не планируют вводить новый локдаун из-за распространения более опасного штамма коронавирус Дельта. В то же время и карантин не будут отменять, действие ограничительных мер продлят.

Источник: Украинское радио