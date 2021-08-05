В Португалии у 26-летней женщины через два дня после родов началось выделение молока из образования в подмышке.
Это редкий случай патологии, которая называется полимастией.
Женщина родила ребенка естественным путем. Через два дня она почувствовала боль в подмышечной впадине, при надавливании из нее выделялись белое вещество.
Она обратилась к специалистам, которые диагностировали полимастию.
Они определили образование как доброкачественное, которое не угрожает ее здоровью и жизни.
Однако в дальнейшем ей нужно будет проходить регулярное обследование.
Полимастия — патология, при которой молочные железы у женщин и мужчин развиваются в нетипичных местах.
Это врожденная особенность, которая становится более заметной в период полового созревания, во время гормональных перепадов или после родов.
Образование может быть более развитым или же проявляться в виде клеток железы. Избавляются от патологии с помощью операции.
Источник: The New England Journal of Medicine