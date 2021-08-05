В Португалии у 26-летней женщины через два дня после родов началось выделение молока из образования в подмышке.

Это редкий случай патологии, которая называется полимастией.

Женщина родила ребенка естественным путем. Через два дня она почувствовала боль в подмышечной впадине, при надавливании из нее выделялись белое вещество.

Она обратилась к специалистам, которые диагностировали полимастию.

Они определили образование как доброкачественное, которое не угрожает ее здоровью и жизни.

Однако в дальнейшем ей нужно будет проходить регулярное обследование.

Полимастия — патология, при которой молочные железы у женщин и мужчин развиваются в нетипичных местах.

Это врожденная особенность, которая становится более заметной в период полового созревания, во время гормональных перепадов или после родов.

Образование может быть более развитым или же проявляться в виде клеток железы. Избавляются от патологии с помощью операции.

Источник: The New England Journal of Medicine