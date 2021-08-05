За минувшие сутки в Киеве подтвердили 187 новых случаев коронавируса. Всего в столице обнаружили 219 763 больных.

В течение суток три человека умерли от вируса, общее количество летальных случаев в столице — 5 241.

131 человек преодолел коронавирус за день, всего — 209 908.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: