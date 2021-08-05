В киевский Охматдет из Ровно доставили 6-месячного мальчика с сепсисом, то есть заражением крови и бактериальным поражением легких.

Сначала Давида лечили в районной больнице города, а затем в детской областной. Но врачи решили, что исчерпали свои возможности, и попросили о помощи Охматдет.

Мальчика удалось перевезти в Киев благодаря пилотному проекту по аэромедицинской эвакуации. К пациенту впервые полетел борт Нацполиции, именно им в дальнейшем будут доставлять больных.

Борт прибыл на место назначения, на стадион Старт, за 1 час 27 мин. Ребенок без осложнений перенес полет, но его состояние стабильно тяжелое. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас он уже находится в больнице, его обследуют специалисты, чтобы определиться, что делать дальше.

— Пилотный проект сделан для того, чтобы пациенты быстрее добирались до специализированных и высокоспециализированных больниц. На него могут рассчитывать все жители Киевской и Львовской областей. Именно в режиме летающей скорой. А что касается соседних областей, то оттуда можно будет осуществлять межгоспитальные перевозки к центрам в Киеве и Львове, — отметила эксперт директората высокотехнологичной медицинской помощи и инноваций Минздрава Украины Татьяна Потупалова.

Это уже второй прилет вертолета в Охматдет. Три недели назад борт ГСЧС доставил из Житомирской области 9-летнего мальчика с огнестрельным ранением. Сперва его оперировали в местной больнице, потом несколько раз в Охматдете. Сейчас он до сих пор в реанимации, впереди его ждет операция на позвоночнике.

Фото: Ирина Заславец