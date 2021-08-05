В Тернопольской области зафиксировали случаи заражения штаммом коронавируса Дельта. Положительный результат тесты показали у 52 человек.

Об этом сообщила главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук во время брифинга. По ее словам, с середины июля заболеваемость в области выросла почти втрое, а вирус чаще фиксируют у молодых людей.

— Мы мониторили ситуацию в области. Проверили 94 пробы и выделили 52 положительных образца штамма. Их мы передали в референс лаборатории Центра общественного здоровья и получили подтверждение у всех. Мы сегодня говорим, что штамм Дельта в области есть, — отметила она.

Чайчук добавила, что большинство больных штаммом Дельта, вернулись из-за рубежа, в частности из России и Великобритании.

Также первые случаи штамма Дельта обнаружили в Черновицкой области. В регионе заболели 34 человека. Главный санитарный врач Буковины Наталья Гопко рассказала, что этот вариант начали выделять в образцах, которые поступали на анализ в период с середины июля. В лаборатории прицельно исследовали материал, отобранный у пациентов, прибывших из-за границы, где штамм Дельта уже активно циркулирует.

— Однако, ввиду способности вируса к быстрому распространению, можем предположить, что он уже есть на территории области. То есть говорим не только о завозе дельты из-за границы, но и о внутреннем инфицировании, – добавила она.

По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, сейчас в Украине уже зафиксировали 147 случаев штамма коронавируса Дельта. Больше всего больных в Волынской, Одесской, Тернопольской областях, Черновцах и г. Киеве.

Он напомнил, что этот вариант распространяется быстрее, чем другие штаммы и чаще приводит к госпитализации.

Источник: Чернівецька ОГА