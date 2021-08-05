Появление нового штамма коронавируса напрямую зависит от уровня вакцинации среди населения. Медленные темпы иммунизации чреваты возникновением новой мутации в ближайшее время.

Такое мнение высказал адмирал Бретт Джируар, ответственный за программу тестирования на коронавирус при администрации экс-президента Дональда Трампа.

— Следующий вариант не за горами, если мы не все сделаем прививки, — отметил Бретт Джируар.

По его словам, для победы над вирусом нужно продолжать активно иммунизировать людей.

— Для победы над этим вирусом мы должны повысить уровень иммунитета каждого человека, и так оно и есть, — добавил он.

По последним данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, около 49,8% населения полностью вакцинированы против коронавируса. В то же время в стране активно распространяется более опасный штамм Дельта.

Более сложная ситуация в Украине. С начала прививочной кампании уколы сделали 3 855 095 людям, из них одну дозу получили 3 855 093 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 215 230 граждан.